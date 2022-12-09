全球掀起短影音平台抖音（TikTok）炫風，不過相關資安輿論不斷，行政院數位發展部長唐鳳9日受訪表示，當前已限制公部門使用，至於民間使用部分，行政院預計月底將透過資通安全會報，邀集跨部會以國安角度討論此議題。

中國網路科技巨擘字節跳動旗下的APP「抖音」，國際版為TikTok，而台灣使用的是國際版TikTok，軟體使用者多為年輕族群，因此除了公部門領域外，也有不少聲音呼籲校園場域應禁止適用。

唐鳳上午赴全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，會後他就抖音帶來的資安爭議回應，稱依據各機關對「危害國家資通安全產品限制使用原則」，限制公部門相關場域使用、下載抖音等軟體。

唐鳳說，該使用原則並限制民間使用，但各界確實有提到抖音有國安疑慮，因此行政院政務委員、國科會主委吳政忠也已說過，將在月底行政院資通安全會報會議時，邀集各部會以國安角度會討論此議題，思考因應作法。