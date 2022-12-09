近來不斷傳出政治人物涉論文抄襲醜聞，為把關學術倫理，台灣大學近期修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中至少1人須從研究所外找，以全面維護論文品質。

台大近日公開的111學年度第1學期第1次教務會議紀錄，修正通過〈國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則〉，其中第5條新增條例，即在擔任碩博士學位考試委員中，所外委員至少1人。

依照台大規定，碩士學位考試委員為3到5人，在指導教授及共同指導教授之外，還要有2名委員，其中包括所外委員1人。考試委員由校長遴聘，系所主管指定1人為召集人，但不能是學生的指導教授。博士學位考試委員是5到9人，指導教授及共同指導教授之外，至少還要有4人，其中包括所外委員1人。

至於常見碩博士論文設定「不公開」，為避免疑慮，台大也新增規定學位論文「以公開為原則」，除非是涉及機密、專利事項或依法不得提供，須經指導教授、系所主管認定，才可訂定合理的「不公開」期限，最多為5年。

台大表示，學位論文是碩博士生長期辛勤耕耘，並透過指導教授指導之研究成果，通常在舉行學位考試時，指導教授亦為考試委員。另，為對學生之研究成果提供更周全且客觀的建議及考核，校方日前將學位考試委員之組成，作了更健全之規範。