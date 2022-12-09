彰化市新平路與環河街口。（彰化縣警察局交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市新平路與環河街口。（彰化縣警察局交通隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊在縣內12處容易肇事的路口，增設科技設備，達到執法無空窗，從8日零時起，正式舉發，首日取締217件，違規最多前兩名路口都由彰化市包辦，分別是彰化市中華路與中正路2段路口81件，彰化市新平路與環河街口51件。

交通部年初在行政院會中提報，近年道路交通事故死傷人數持續增加，引起各界關注，會中決議全國各縣市再增設188處路口科技執法設備，彰化縣獲核定補助建置12處。

彰化縣警察局分析近3年路口事故、違規及環境等因素，針對12處肇事路口設定重點取締項目，包括彰化市中正路2段與中華路口彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、 福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。

首日統計，違規數字驚人，闖紅燈36件、超速48件、未依標誌標線59件、未依號誌47件、跨越雙黃（白）線27件。

彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示，科技執法跳脫印象中取締超速、闖紅燈等照相單一設施，對於影響主線車流的違規，如直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等也全都錄，全天候科技化執法輔助，警惕不要心存僥倖而冒險違規，達到執法沒有空窗期。