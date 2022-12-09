劉引商的女兒蕭幼華（右）和孫女一起上台領獎。（大愛提供）

資深女演員劉引商於今年9月，在新冠肺炎隔離解除的前一天辭世，令演藝圈、粉絲感到惋惜。《你好，我是誰》是劉引商人生中，最後一部擔綱主要角色的電視劇，飾演真實人物曹汶龍醫師，其患有失智症的母親曹奶奶，劉引商除不僅將失智症患者的舉措與病症傳神演繹，也演出返樸歸真的性格，一舉奪下2022亞洲影藝創意大獎Asian Academy Creative Awards（AAA）最佳女配角大獎。

蕭幼華將獎盃放在劉引商的照片旁，把獎給天上的母親。（蕭幼華提供）

劉引商的女兒蕭幼華及孫女一同上台領獎，兩人喜極而泣，得獎名單畫面同時播放劉引商慈祥的照片，在場觀眾皆抱以熱烈的掌聲，場面令人動容。蕭幼華以英文致詞提到，母親在表演藝術奉獻超過60年，對表演的熱情，鼓舞了許多後生晚輩，是一個偉大的演員也是一位慈祥母親。她也特地將母親的照片一起帶來會場。

劉引商（左）在《你好，我是誰》中與寇世勳演母子。（大愛提供）

寇世勳（左一）與劉引商女兒孫女於會場合影。（摘自寇世勳臉書）

蕭幼華也感謝亞洲影藝創意大獎將最佳女配角獎項頒給母親劉引商，以及大愛電視與黃楊文化工作室楊曼麗製作人，共同合作這齣精彩的真人真事電視劇《你好，我是誰》。更不忘感謝劇中的真實人物曹汶龍醫師，和扮演曹醫師的演員寇世勳、導演鄧安寧以及劇組團隊，讓劉引商能夠更傳神的演繹曹奶奶的角色。

會後蕭幼華分享，這一趟旅程是為了母親而來，她此生淡泊名利，不在意得獎與否，最常講的一句話就是「得獎有時候是要運氣跟緣分」。蕭幼華把獎座獻給天上媽媽，「雖然對媽媽來說這個獎項來得有點遲，但對我們家人來說真的是很大的慰藉。」在競爭如此激烈的情況下能夠得獎，也令劉引商的家人感動。

劉引商也同時以該角色入圍第27屆亞洲電視大獎最佳女主角，精湛演技備受肯定。她在大愛電視另有一齣戲《搜尋者》預計2023年播出，飾演獨居長者，屆時觀眾能再次回味劉引商的好演技。