歐洲的金融風險監管單位、歐洲系統風險委員會(ESRB)周四指出，隨著經濟環境的惡化，歐洲房價正面臨下跌的邊緣，同時商業不動產也有風險。

ESRB指出，數個歐盟家的房地產周期正來到轉折點。

「交易數據和前瞻家庭調查報告顯示，購買或建造房屋的意圖正在下降，凸顯未來房價下跌的可能性正在增加」。

ESRB補充說，商業不動產市場的修正，可能造成投資人損失，對銀行來說，增加貸款風險，並使抵押品價值下降。