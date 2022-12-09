民眾在數位世界花費的時間越來越多，3年的疫情更是增加3C使用時間及網路接觸範圍，也已形成固定網路使用習慣，這些習慣是否會帶來更多的風險？專家表示，雖然台灣即將迎來現實世界的解封開放，但數位世界的風險卻因相關法律規範不全、相關配套措施未跟上時代變化情況下不斷攀升，這是後解封時代急需關切的議題。

立委王婉諭指出，台灣數位性暴力防治的法規十分落後，遲遲未將典型行為樣態入法。直到今年初，行政院才提出《刑法》修正，將「未經同意散佈性影」、「散佈不實性影像」等明確規範為侵害性隱私權之犯罪。同時她認為，法中的「侵害社會風氣」應改為「侵害被害人的性隱私權」，原因是會造成被害人污名化、被譴責，但實際上很多人都不知道自己什麼時候被拍、被傳出去。

王婉諭指出，司法院的草案仍將性影像定義為「足以引起羞恥」，這落入了檢討被害人、污名化的情況，需要改變。她提出的版本則是「內容有性行為、或是有裸露性器、肛門、女性胸部的影像或電磁紀錄」，包括廁所、更衣室被偷拍在哪，可避免掉過去認為長得醜、胸部小就沒有羞恥的窘境，實際上，只要是非經同意拍攝的影像都必須被處理。

目前數位性暴力防治四法均已通過委員會審查，等待黨團協商。王婉諭呼籲，除了修法，台灣應借鏡韓國作法，給予足夠的人力及經費資源，成立具公權力的性私密影像專責單位，才能確保影像移除機制的有效性。

諮商心理師陳意文觀察，過去比較容易發生性暴力事件的脆弱家庭結構已經悄悄改變，數位性暴力可能透過網路滲透到所有的家庭，家長們應該更注意孩子的網路使用。她也呼籲教育端應加強學生網路安全及自我保護意識，在父母端澤應調整過去的教養方式，勿只關注孩子的學業成績表現卻忽略內在心理狀態，也要把握多傾聽少評價的原則來維持與孩子的對話。專業助人者則需增加相關訓練。

律師柯萱如提醒，近年來數位性暴力事件層出不窮，且被害者的年齡層頻頻下探。由於新興犯罪樣態的不斷發展，加上「性」在社會上的禁忌性、羞恥感與汙名化效應，以及現行法律規範與保護的不足，都使得被害者向外求助與尋求法律途徑的歷程經歷重重挑戰。

為防止個人性自主權、隱私權與人性尊嚴遭受任何形式的侵害，除了法律規範與制度有必要重新審視外，柯萱如也呼籲大眾應加強於家庭、學校與社會文化中的情感教育與性教育，避免被害者於案發後因為他人的不理解與性別偏見遭受二度傷害。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲表示，根據調查，18～74歲民眾經歷遭影像性暴力事件的終生盛行率約有4％，但求助者不多，呼籲社會需有更多的協助資源投入，包括輔導、諮商、陪同與法律協助等。當被害人向警察與司法系統求助時，警察機關應有專責人員辦理此類案件，並建議建置全國性的案件資料庫，彙整各地案件資料，以利偵辦。