全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業憑藉宇隆營收挹注，11月合併營收達6.62億元，年成長43.42％；前11月合併營收66.41億元，年減7.61％，雙雙創同期次高。伸興對明年營運持審慎態度。

宅經濟退燒，勝家等家用縫紉機品牌客戶還在去化庫存，下單轉趨保守，致使伸興今年家用縫紉機訂單不如原先預期熱絡，11月合併營收扣除認列宇隆2.74億元部分，家用縫紉機等營收只有3.88億元，年減15.91％。

伸興表示，伸興11月營收成長主因是汽車產業在第四季傳統旺季，拉貨動能有逐步回溫，宇隆11月營收年成長12.48％。第四季向來是家用縫紉機、自行車等產業終端客戶庫存調整、新舊產品交替期間，出貨明顯減緩。不過主要客戶與伸興在新品開發的腳步並未停歇，伸興期望出貨淡季過後，客戶加大回補庫存力道及新品問市，推升伸興整體營運。

伸興表示，展望2023年，伸興持審慎看法。全球通膨、國際地緣政治局勢等環境變化的系統性風險，仍保持高度謹慎，伸興會持續掌握客戶訂單出貨排程，同步落實優化生產效率、調整產品結構、嚴控各項成本費用等重要策略執行，並從縫紉本業的立基點，積極拓產製造多角化新事業、產業領域多元業的布局，與子公司宇隆科技在研發、生產、管理、品質等各方面進行討論推展，希望伸興在全球景氣低迷壟罩下，發揮高度企業韌性，挹注中長期整體營運成長的動能。