秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因被控叛亂和共謀等罪遭逮捕，今天面臨首場庭訊。與此同時，新任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）在總統府發表上任後首次談話。

路透社報導，卡斯蒂約昨天在國會議員壓倒性通過彈劾表決後迅速垮台。他原本企圖以政令治國並解散國會，以避免第3度遭彈劾，但國會仍通過彈劾將他罷黜。

秘魯近年多次政壇大地震，過去短短5年就有5位總統無法當完任期。

教師及工會領袖出身的卡斯蒂約去年在貧窮的農村和原住民選民支持下微幅的差距贏得大選，如今一夕垮台。根據檢方說法，卡斯蒂約昨天因涉「叛亂和共謀」刑事指控而遭逮捕。他同時還面臨多項貪汙指控。

一些秘魯民眾今天抗議逮捕卡斯蒂約，高喊支持他的口號。一名示威人士在首都利馬（Lima）手持標語說：「戰鬥開始了！快釋放卡斯蒂約！」其他小型抗議活動演變成衝突，警方施放催淚瓦斯趕人。

卡斯蒂約被勒令羈押7天，有關當局正在調查他策劃叛亂行動的指控。

卡斯蒂約的律師培瑞斯（Victor Perez）否認相關控罪，宣稱叛亂等行徑意味使用武器和暴力，但這些情況從未發生。他說卡斯蒂約是被「違法恣意羈押」。

此外，憲法法庭今天駁回卡斯蒂約稱遭恣意羈押的抗告，裁定警方逮捕屬正當行為。

卡斯蒂約在利馬的看守所透過電子設備遠距出庭。在被問到是否想到庭發言時，卡斯蒂約拒絕。

墨西哥外長今天表示，卡斯蒂約已向墨西哥尋求庇護，墨西哥和秘魯有關當局正就此事磋商。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）先前指出，他願意向同為左派的卡斯蒂約提供庇護。

原為卡斯蒂約副手的博魯阿爾特昨天宣誓就職，成為秘魯5年來第6位總統，也是秘魯首位女性領導人。

60歲的博魯阿爾特目前為止說得不多，但預計將在未來幾天開始任命新內閣，外界高度期望她會選擇籌組一個團結政府。

秘魯是世界第2大產銅國，儘管政治動盪，過去10年卻一直是拉美經濟成長最快的國家，但現已有經濟成長放緩的信號。

博魯阿爾特今晨在總統府向媒體簡短發言，表示提前選舉可謂體面的民主做法，但她想先舉行進一步的會談，未詳加說明細節。

報導認為，舉行新的選舉或許有助博魯阿爾特平息部分民眾對於民選總統卡斯蒂約被罷免且遭羈押的怒火。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111209