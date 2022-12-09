嘉義縣政府辦理輔具服務。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣目前身心障礙人口有3萬7636人，為鼓勵他們走出家門，與社會接軌，促進生活品質，縣府在民雄鄉社會福利館2樓將設置嘉義縣第2處輔具資源中心，預計2023年7月開館營運，服務當地及鄰近鄉鎮市民眾對輔具的需求。

縣府統計指出，至11月全縣有3萬7636位身心障礙者，占全縣人口7.7％，其中有1萬9602名身障者是65歲以上，占身心障礙人口約52％，平均每2位身心障礙者就有1名為高齡身心障礙者，顯見身心障礙者也逐漸高齡化。

為鼓勵身障者持續學習，融入社會，減少家庭照顧負擔，嘉義縣布建社區式身心障礙服務，而輔具是支持身障者走出家門很重要的工具，因而縣府建構輔具服務中心及據點。

縣府表示，嘉義縣輔具資源中心設在臺中榮民總醫院灣橋分院，有輔具專業人員提供諮詢、評估、適配、維修、租借、產品資訊與指導；朴子、民雄、新港、水上、中埔、東石、布袋、義竹等8鄉鎮也設置有輔具服務據點；溪口、大林、六腳和阿里山鄉設置輔具便利站。

縣府表示，嘉義縣第2處輔具資源中心將設於民雄鄉社會福利館2樓，預計明年7月開館營運，方便當地及鄰近鄉鎮市輔具調度運用，可以就近回收、租借。

縣長翁章梁表示，1支拐杖、1台輪椅，友善的無障礙環境，就能幫助身障朋友提升行動和生活自理的能力，輔具需求不設限年齡，若家中有輔具及居家無障礙環境改善等相關需求，請洽社會局（05）3620900身心障礙福利科，或嘉義縣輔具資源中心（05）2793350。