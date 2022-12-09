環保署日前提出「氣候變遷因應法」草案，但仍有26個條文等待黨團協商討論，相關修法進程延宕至今，今天進行委員會黨團協商，數個環保團體呼籲，拉高氣候治理層級，確立部會權責；碳費有效性需有執行目標與管考機制並擴大用途，短期碳費長期碳稅；考量人權衝擊，以自然為本與社區調適策略為優先；氣候治理不遺落任何人，強化地方治理，資訊公開，全民參與；公民參與氣候管制，訴訟條款並肩同行；核能非台灣減碳選項，再生能源推動大步向前。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，目前行政院以「避免新增組織疊床架屋」為由，提出以舊有的行政院國家永續發展委員會作為最高層級的協調單位，應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、民間團體參與，並賦予該會報充足人力、行政資源統合、機關考核之職權，方可建立完整的氣候治理機制。

綠色和平專案主任洪昇邦表示，碳費作為《氣候法》修法最主要的核心政策之一，大家最關心的就是兩個重點，一是能不能有效誘使減碳，二是基金分配能不能發揮最大功效。可惜歷經兩年多來民間團體不斷溝通，政院版的草案依舊沒辦法滿足這兩點期待。為了台灣真正可以達成淨零，綠色和平要求各黨派必需協商出更明確的政策內容，包括如何確保費率有效且接軌國際、如何有透明的分配機制、如何接受公民團體監督，打消民眾認為碳費僅是環保署小金庫的質疑。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯補充，「碳費」目前在行政院版本於對象、費率、期程均為授權主管機關訂定之，但應確保碳費能定期提升，對準國際淨零目標下應有的碳費水準（2030年時每公噸3000元），碳費收入的分配上，也應明定其可用於「公正轉型」，協助勞工與社區因應淨零轉型過程的衝擊。最後，政府應明確提出由「碳費先行，銜接碳稅」的整體規劃期程。

環境權保障基金會執行長凃又文表示，台灣民眾之環境參與權相關法制，落後其他民主國家接近20年，應在此次修法關鍵期調整。環保署等機關對於氣候公民訴訟專章入法的反抗僅係其本位思考，想減少行政負擔的直覺反應，但台灣社會對於公益訴訟並不陌生，從過去環境影響評估法納入公民及公益訴訟條款後，20多年以來也僅有30多件環境公民訴訟，並未造成法院負荷並也間接促使環評程序民眾參與程序較為完備。