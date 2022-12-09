羅姓水電工與同居吳姓女友將第2級毒品大麻作為添加物，製作成巧克力、太妃糖等。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

2人透過再社群軟體刊登販毒廣告，以關鍵字吸引青少年購買，並以超商店到店方式寄送。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

桃園1名羅姓水電工偕同居女友將大麻原料，製作成巧克力、太妃糖等大麻甜點，再利用社群軟體吸引顧客上門，短短3個月獲利近百萬元。不料最後因生意太好，有顧客付錢卻沒拿到商品，憤而向竹市警方檢舉，檢警循線分別逮補羅、吳2嫌，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

羅姓水電工與同居吳姓女友，看準時下年輕人愛嚐鮮，認為大麻吸的不稀奇，吃的才稀奇，因此將第2級毒品大麻作為添加物，製作成巧克力、太妃糖等，再以精美外觀包裝掩飾外觀和氣味，躲避追查。

2人透過再社群軟體Telegram「紙飛機」刊登販毒廣告，以「黑色鼠尾草」、「超級飛行草」等關鍵字，吸引青少年購買，並將做好的毒品甜點，以超商店到店方式寄送，即使巧克力10公克要價1000元、太妃糖5公克2000元，單價不低，仍有不少想嚐鮮的顧客趨之若鶩。

由於購買的顧客大多是基於好奇心理，幾乎沒有什麼回頭客，但2嫌仍在短短3個月內，獲利近百萬元。最後大麻甜點生意愈做愈大，卻因2人感情生變，加上羅男也接到一些工程案，沒有時間繼續製作，許多訂單錢都收了卻未出貨，網友一氣之下向新竹市警局檢舉。

日前桃園地檢署檢察官徐銘韡，指揮新竹市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊，持搜索票在高雄市田寮區、桃園市大溪區分別查獲羅、吳2嫌，涉嫌於網路平台販賣2級毒品大麻之加工品，全案依違反毒品危害防制條例第4條第2項，移送桃園地檢署偵辦。

新竹市刑大指出，近年來第2級毒品大麻的製造、運輸、販賣犯罪手法產生變化，犯罪集團為獲取龐大不法利益，千方百計設法增加犯罪行為的隱蔽性，檢警機關本於維護社會治安職責，將持續秉持將毒品阻絕於境外、查緝於境內之原則，強化大麻毒品查緝量能，遏止毒品流入市面造成危害。

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