笛布斯在臉書宣布爭取副議長。（翻攝畫面）

花蓮縣長、議員等5合一選舉剛結束，緊接著正副議長之爭再起，無黨籍原住民五屆資深議員笛布斯‧顗賚表態參選副議長，她說議會新科議員無黨籍有10席，她積極爭取支持，強調無黨隨心所欲，對議事運作可以持平處理，希望能選出「第一位原住民副議長」！

花蓮縣議會第20屆議員選舉，應選出33人，國民黨拿下18席，民進黨3席，無黨籍11人，民眾黨1人，國民黨席次過半，無黨籍成議會第二大勢力。現任議長張峻積極尋求連任，鄭寶秀、吳建志等人表態參選議長，黃馨、吳建志等人有意爭取副議長，無黨籍笛布斯.顗賚則是今天表態角逐副議長。

笛布斯受訪自豪表示「論資歷、議事運作，我應該比所有人都有資格」，她說，無黨籍加上她有10席，無黨在很多議題是很持平，在資歷上或者議事運作都能持平處理。

她說，詢問過資深議員國民黨謝國榮、徐雪玉，他們都好像沒什麼意願，因為他們有黨籍的問題，而她表態參選，不考慮跟任何人搭配，就是爭取大家的支持。也徵詢原住民籍議員的意見，能不能當選不一定，但會努力爭取支持。

笛布斯有「小辣椒」稱號，連任五屆資深議員，除第一次遞補，連續4次都是第一高票當選，她強調，花蓮縣議會沒有原住民的正副議長，「希望我能成為花蓮第一個原住民副議長」。

她在臉書宣布訊息，議長張峻、新科議員魏嘉賢、當選玉里鎮長龔文俊、新城鄉長何禮臺等人留言加油，心想事成！

目前花蓮正副議長之爭，國民黨啟動徵詢機制，因議長張峻議員任內捲入LED路燈採購弊案，2016年被依貪汙治罪條例判刑7年8月，上訴中，參選議員被黨部「排黑」，同意報備參選，選後他仍回歸藍營。但國民黨部「排黑」限制，張峻連任議長仍充滿變數，他多次強調自己不是黑金，官司尚未定讞，應該「無罪推定」，相信黨內外都會有人支持他。