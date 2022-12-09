台南市長黃偉哲（左）致贈感謝狀給天壇董事長徐國潤。（程炳璋攝）

台南中西區首廟天壇每逢歲末發放慰問金救濟貧苦，9日仍在現場準備441萬現金，每戶發放6000元，廟方連續20年發給貧戶金額近億元。台南市長黃偉哲9日前往致謝，提到宗教在政府法律之外付出的善舉。

台南市很多需要接濟的貧戶卻無法符合政府審核條件，天壇廟方每年委外審核民間申請，經過篩選出急需救助的貧苦戶，歲末時在廟埕發送紅包，今年共有736人。

廟方9日在廣場前準備裝有441萬現金的袋子，以每包6000元分裝入700多只紅包，準備發送給「自強戶」，這筆現金對許多遭遇人生瓶頸的貧戶來說，已算是場及時雨，廟前廣場上午不到9時已有自強戶等候領取。

黃偉哲9日到場發送紅包給自強戶，廟方人員隨即1小時內就將400多萬現金發光光。他表示，天壇每年發放的高額慰問金救濟自強戶，感謝社會各界在政府法律之外的付出。

天壇董事長徐國潤表示，天壇長年推動公益，除了歲末慰問金發放，還有獎助學金、興辦老人養護中心、愛心資助弱勢團體等，另針對危難事件提供救助資源，包括新冠肺炎防疫經費、捐贈高中職與幼兒園防疫隔板等，廟方連續10年獲內政部表揚為績優宗教團體，今年更獲得行政院公益深耕獎。