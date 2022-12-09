吃飽飯後或洗澡後容易喘？小心可能是主動脈瓣膜狹窄引發的心臟衰竭症狀。醫師表示，心臟衰竭有5大症狀，包括吃飽飯喘、洗澡後喘、活動後喘、冒汗、臉部泛紅，嚴重可能會猝死，民眾不可輕忽。

心臟衰竭原因眾多，其中包含主動脈主動脈瓣膜狹窄。台北榮總實驗外科主任張效煌在《名醫觀點》提到，主動脈瓣膜狹窄最主要的3個症狀，包含心臟衰竭容易喘、胸口悶痛及昏倒。他指出，心臟衰竭不容易立即被發現，其中有5個前兆要注意，例如吃飽飯後、洗澡後與活動後容易喘，此因血液循環增加、導致心臟負擔，另外冒汗、臉部泛紅，也都是需要留意的警訊，嚴重可能會猝死。

張效煌並說明，主動脈瓣膜狹窄並不少見，主要發生於年長者，他並舉出4種高危險族群，一為75歲以上長者，因老化造成瓣膜鈣化、引發主動瓣膜狹窄，第2為先天性瓣膜異常患者，因正常瓣膜為3片葉片，若只有2片的患者，瓣膜較不耐用，可能在40至60歲就會提早發生主動脈瓣膜狹窄。

第3為風濕性心臟病者，因病患年輕時瓣膜受到感染，使瓣膜提早老化，第4為「鈣質及磷代謝異常」患者，例如副甲狀腺長腫瘤或洗腎患者，其瓣膜可能會提前鈣化跟老化，需要特別留意。