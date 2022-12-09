國發會主委龔明鑫7日參訪美光科技位於美國愛達荷州Boise總部，並與之會談。美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，在未來的15到20年，台灣都能夠繼續維持在全球半導體產業的核心地位，不會被輕易取代。

國發會臉書指出，龔明鑫7日與Manish Bhatia及企業副總裁兼前段製造在美事務兼Boise廠長 Scott Gatzemeier會談，針對美光的研發及投資布局進行交換意見。

Bhatia表示，台灣半導體的生態系是過去超過25年以來累積的成果。產業與政府的共同努力之下，在未來的15到20年，台灣都能夠繼續維持在全球半導體產業的核心地位，不會被輕易取代。

龔明鑫則說，感謝美光持續投資台灣，台灣供應商的成長也是美光的成長。部分人士認為台積電來美國設廠是削弱實力，但他想舉美光為例，美光來台投資是很好的台美合作的證明。