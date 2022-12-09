戴愛玲推出新單曲〈那節課沒教的〉。（華納音樂提供）

戴愛玲為愛奇藝原創華劇《第9節課》量身打造，獻唱全新單曲〈那節課沒教的〉，該曲由同門的許書豪作曲並操刀製作，許書豪透露這是一首具有極高挑戰性的情緒詮釋歌曲，戴愛玲以歌聲逐步勾勒劇中角色狂愛卻充滿糾結與矛盾的心境，將面對「禁忌之戀」而選擇勇敢去愛的情感，精準詮釋到位，令人驚豔。戴愛玲也提到與許書豪引導她進入歌曲要傳達的情緒，相較於以往這次的演繹方式有所突破，希望這首歌能觸動大家內心。

談到這首話題性十足的新作〈那節課沒教的〉，戴愛玲表示收到邀約時十分興奮，尤其這首歌極具挑戰性：「在拿到這首歌時，只知道劇情內容關於師生戀，再看了歌詞；想像當純粹的愛，卻遇到了現實生活中的所謂的『禁忌』，該如何繼續這禁忌的愛戀。」帶著這份矛盾的心情完美詮釋這首歌。

2022對戴愛玲來說是大豐收的一年，除了發行新專輯《不想聽見的歌》，更舉辦了戴愛玲「公主樂未眠親密巡迴演唱會」，她感性表示：「新專輯有突破與挑戰，謝謝大家的支持與喜愛，我們陪伴彼此渡過了不容易也美好、充滿愛的的時光，演唱會更不容易，感謝歌迷朋友在疫情間仍來參與演唱會，也與我一起做公益，感動萬分！」戴愛玲也透露，前兩年受疫情影響，讓她回鄉之路變得遙遠，也因此變得很少回家；而近期疫情趨於穩定，除了演出邀約增加，更多是來自家鄉屏東的邀請，讓她可以久違的回家唱歌給鄉親聽、更能把握時間跟家人團聚。

年末行程爆滿的她，11日將站上2022新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」舞台，屆時率6位「原民嬌娃」唱跳，跨年夜則在「2022-2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」開唱，不僅如此，她在農曆新年前已接下近20場校園、商演及尾牙等活動，展望2023新的一年，她期許自己有更大的目標，並推出新的音樂作品，也透露將舉辦大型演唱會。