副總統賴清德表態參選民進黨主席，被解讀是為參選2024總統大選重要布局。國民黨立委費鴻泰今受訪表示，賴接下來選總統的路一定很順暢，但他只記得賴當行政院長時，在立法院說自己是務實的台獨工作者，沒印象有什麼實質政績。

費鴻泰說，2024年總統大選是選擇戰爭或和平的選舉，票投民進黨青年上戰場；呼籲人民再決定是否投賴清德當總統前，應先自問一下要選台灣的澤倫斯基，還是要選一個能帶給台灣和平繁榮進步的總統。