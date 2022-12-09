光隆(8916)為強化財務體質，將持續推動資產活化，預計明年將推動台北巿中山區精華地段微型建案及中壢一廠區出租案，估計兩案合計收益可達1.3億元至1.6億元，可為光隆的業外帶來豐富的貢獻。

光隆將於明年推出的台北巿中山區精華地段微型建案，是於2019年取得，原計畫作為旗下自有品牌部門的營運總部，後因營運策略調整而需求改變，為使資產效益極大化，故轉而推出微型建案。本案座落於西區門戶計畫，緊鄰華山文藝特區及三創園區，生活機能條件佳，下樓即可漫遊萬坪綠帶，周邊生活環境舒適幽靜，兼具交通便利，相當受高資產族群購屋的喜愛。本案基地面積有109.2坪，規畫興建地上8層、地下2層，共計12戶，總銷售面積為443.5坪，採先建後售模式，產品規畫以27坪至44坪為主，預計2023年第4季推案銷售，估計完銷總額約5.4億元至5.7億元，稅後可獲利1.1億元至1.3億元，投報率20%至25%。

另外，光隆位於中壢區過嶺路的自有廠區，分為一廠與二廠，近年為提升廠區使用坪效，已將現有產線陸續集中於二廠，而將原來使用的一廠規畫轉型為倉儲物流型態出租。一廠可使用土地面積為4,508.8坪，總樓地板面積4,288.3坪，目前已與特定對象洽談中，有望於今年底簽訂，明年開始貢獻，估計租金稅後年收益2152萬元至2319萬元，年投報率約有12%以上。