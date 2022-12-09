海龍離岸風電計畫選定台船（2208）作為其2A風場水下基礎基樁供應商，並在今日簽署製造合約，未來將借助台船的專業技術與工程實績打造63支水下基礎基樁。台船指出，海龍計畫總裝置容量達1,044MW，場址位於彰化外海50公里處，水深最深可達55公尺，台船將按照該處的海床特性及地質條件替海龍2A風場（300 MW）量身打造水下基樁。

此次合是台船第2件離岸風電水下基樁建造案，具備先前的實戰經驗，更能確保其製造水下基礎基樁能符合海龍計畫的嚴格標準及要求。雙方合作意味海龍計畫在國產化路徑上往前再邁進一大步，對台船在離岸風電業務的整合亦是重要里程碑，顯示台船事業體在離岸風電業務的版圖已逐漸完整。

台船副總經理周志明表示，本案所需求的水下基礎基樁除鋼構製造外，尚結合前案未有的基樁鋼構防蝕塗裝需求，台船結合子公司台船防蝕基於多年的船體塗裝與另案的水下基礎塗裝經驗，有信心能完成海龍交付任務。除了台船自製的水下基樁，為提升產能且準時交貨，亦針對國內各供應商訪廠稽核與業主認可，建立基樁供應鏈，擇定與『前端離岸風電設備製造股份有限公司』（前端風電）合作，攜手完成海龍風場水下基礎基樁重要任務。