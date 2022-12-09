下周國際新聞事件
12/12 周一 日本BSI第四季大型製造業指數
日本11月PPI
英國10月GDP
英國10月貿易收支
英國10月工業生產指數
12/13 周二 美國11月消費者通膨預期
德國11月通膨率
英國10月失業率
美國11月CPI
12/14 周三 API原油庫存報告
澳洲央行總裁演說
南韓11月失業率
日銀Q4短觀報告
日本10月機械訂單
英國11月通膨報告
歐元區10月工業生產指數
MBA美國30年期抵押貸款利率/抵押貸款申請指數
美國11月出口/進口價格
EIA原油庫存報告
12/15 周四 聯準會利率決議/FOMC經濟和利率預測/記者會
日本11月進出口貿易收支
澳洲11月失業率/就業報告
英國央行利率決議
歐洲央行利率決議
美國11月零售銷售額
費城Fed製造業指數(12月)
美國11月工業生產指數
歐洲高峰會
業績報告:Adobe、甲骨文
12/16 周五 S&P Global澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值
Jibun Bank日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值
S&P Global歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值
S&P Global/CIPS英國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
歐元區11月CPI終值
S&P Global美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值
歐洲高峰會
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