下周國際新聞事件

12/12 周一 日本BSI第四季大型製造業指數

日本11月PPI

英國10月GDP

英國10月貿易收支

英國10月工業生產指數

12/13 周二 美國11月消費者通膨預期

德國11月通膨率

英國10月失業率

美國11月CPI

12/14 周三 API原油庫存報告

澳洲央行總裁演說

南韓11月失業率

日銀Q4短觀報告

日本10月機械訂單

英國11月通膨報告

歐元區10月工業生產指數

MBA美國30年期抵押貸款利率/抵押貸款申請指數

美國11月出口/進口價格

EIA原油庫存報告

12/15 周四 聯準會利率決議/FOMC經濟和利率預測/記者會

日本11月進出口貿易收支

澳洲11月失業率/就業報告

英國央行利率決議

歐洲央行利率決議

美國11月零售銷售額

費城Fed製造業指數(12月)

美國11月工業生產指數

歐洲高峰會

業績報告:Adobe、甲骨文

12/16 周五 S&P Global澳洲12月製造業/服務業/綜合PMI初值

Jibun Bank日本12月製造業/服務業/綜合PMI初值

S&P Global歐元區12月製造業/服務業/綜合PMI初值

S&P Global/CIPS英國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

歐元區11月CPI終值

S&P Global美國12月製造業/服務業/綜合PMI初值

歐洲高峰會

《半導體》世界先進11月營收近19月低 仍創同期次高
台積東進 學者：全球經濟正式走入二元化
《光電股》光學、塗佈材料拉貨增 華宏11月營收月成長7％
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