統一超(2912)運用「在地採購」、「友善環境」策略，結合線下線上虛實整合推出逾千項的本土優質選品，打造「最大在地優質選物平台」，12月12日起將陸續引進在地青年社企共22項區域限定新品，搶攻綠商機。

7-ELEVEN自2019年首創社群開店平台「賣貨便」，建構下單、出貨、付款、取貨一條龍式的物流體系，已成為微型創業者經營社群接單的好幫手，至今已有逾50萬位賣家加入，累積訂單數更達4000萬筆。

統一超表示，7-ELEVEN自2017年攜手統一超商好鄰居文教基金會發展「青年深根計畫」，結合企業自身門市平台與經費投入，並提供「賣貨便」線上平台給予免上架費支持，減低創業壓力，串聯線上、線下全通路平台，與青年共建永續夥伴關係，至今已陪伴13組在地社企，陸續推出超過百項社會企業商品，並結合在地門市舉辦逾1200場好鄰居同樂會，以實際行動陪伴返鄉青年社企創業之路，「青年深根」陪伴計畫迄今擴散影響力逾23萬人次。

統一超持續深耕營運綠實力，7-ELEVEN與消費者攜手關注「綠色消費」議題，運用「在地採購」、「友善環境」策略，結合線下逾6500家門市、線上賣貨便平台「小農市集」，虛實整合推出包含飲品、零嘴、輕料理食材等逾千項的本土優質選品，打造「最大在地優質選物平台」；12月12日起陸續在台北、新竹、台中、金門、馬祖、雲林、南投、台南等多間限定門市推出22支嚴選區域限定新品，涵蓋日用品、實用杯具器皿、食品零嘴等，為營運添新動能。