英國消費品製造商聯合利華(Unilever)據了解正在考慮出脫美國的冰淇淋品牌Klondike和Breyers，價值可能高達30億美元。
彭博引述熟知內情人士的說法，稱該集團旗下國際性冰淇淋品牌Magnum和Ben & Jerry's將不在此次出售的範圍。
聯合利華執行長Alan Jope說，不會針對傳聞提出評論。
該公司為知名多芬肥皂(Dove)的製造商，執行長補充說，公司正要為成長緩慢的部門採取果斷行動。
據新聞報導，相關商議正在進行中，該公司仍有可能決定不出售這些品牌。
聯合利華周四股價上漲0.14%，為4166.6英鎊。
聯合利華經歷了艱苦的一年，包括對GSK藥廠的消費健康部門，三次競購都未能成功，以及維權投資人Nelson Peltz的到來，以及Alan Jope宣布計畫在2023年底退休。
在今年六月，聯合利華將Ben & Jerry's冰淇淋在以色列的業務賣給當地代理商，以平息一項外交爭議。但從那時開始，圍繞著該筆交易，聯合利華陷入激烈的法律糾紛。
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