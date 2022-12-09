新冠肺炎疫情未歇，國內今新增1萬4295例本土個案，較上周五微增，多出276例，上升2％，同時新增64例境外移入，以及32例死亡個案。截至目前，國內共累計844萬1828例確診、1萬4617例死亡。

今日新增的1萬4295例本土個案，為6491例男性、7791例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，以新北市單日新增2322例居多，其次依序為台中市1922例，高雄市1830例，桃園市1633例，台北市1263例，台南市1131例。

六都以外縣市則是彰化縣771例，新竹縣472例，屏東縣434例，新竹市418例，苗栗縣410例，雲林縣294例，南投縣237例，宜蘭縣212例，花蓮縣207例，嘉義縣201例，基隆市189例，嘉義市144例，台東縣99例，金門縣61例，澎湖縣43例，連江縣2例；

至於64例境外移入個案，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本（5例），美國、英國、香港及韓國（各1例）移入，另55例感染國家調查中，入境日期介於今年11月10日至12月7日。

中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

與此同時，國內今新增93例中症、21例重症，以及32例本土死亡個案，死亡個案為17男、15女，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、21例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年10月2日至12月6日，死亡日期介於10月5日至12月6日，未有特殊案例。截至目前，國內共累計844萬1828例確診、1萬4617例死亡。