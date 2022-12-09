準縣長陳福海表示，目前首要工作就是重啟小三通，為縣庫開源，才能照顧好鄉親的福利。(于家麒攝)

中選會已於12月2日公告2022年地方公職人員選舉當選名單，今（9）日上午由中選會委員陳月端代表到金門縣長當選人陳福海服務處頒發第8屆縣長當選證書，在接下證書的一刻，準縣長陳福海滿滿感動的表示，當選即是責任的開始，一定會兌現選舉時的諾言，首要工作就是重啟小三通，為縣庫開源，照顧縣民的福利，下午就會啟程前往陸委會協商，並在上任前安排至大陸拜會相關人員，為小三通的復航做好準備。

陳福海指出，這次勝選必須感謝鄉親的支持、鼓勵及信賴，感動之餘也多一份承擔，長久以來金門在兩岸關係扮演關鍵的角色，推動任何政策應該從金門出發，以金門優先，當島嶼鄉親最大的依靠，將繼續照顧所有鄉親的福利。

陳福海也說，此刻起將秉持「勤政、親民、少說、多做」的施政理念，也會以此要求未來的縣府團隊，用感恩惜福的心，認真為金門鄉親好好的做事，把握當下的分秒，盡自己的心力讓鄉親的每一天都比昨天過得更好。

對於外界最關心的小三通復航問題，陳福海表示，選舉時承諾鄉親會在上任1個月內會恢復小三通，今天下午就會到陸委會進行拜會，將大多數金門鄉親與新住民的心聲帶給中央，建議先以「專案、專船、專班」滾動式的進行開放，另外也會安排到大陸拜會相關人士，探討小三通復航的相關事宜，逐步恢復金門地區的觀光與經濟，為縣庫開源，增加縣庫的收入，才能照顧好鄉親的福利。

高雄大學EMBA校友一行40餘人一同到金門為學長陳福海的高票當選表達祝賀之意。(于家麒攝)

代表中選會跨海蒞金頒發第8屆金門縣長當選證書的陳月端委員，同時也是現任高雄大學的校長，今日帶領著校友一行40餘人一同到金門為榮譽學校友陳福海的高票當選表達祝賀之意，同時也將進行4天3夜的企業參訪活動。

陳福海特別感謝「牽手」許梨羨(右)多年來在背後的付出，有他的支持與陪伴才能一路走到今天。(于家麒攝)

陳月端表示，陳福海是高大的98級優秀校友，歷任金門縣第六屆縣長、第七屆立委，為金門推動各項福利政策，有很大的貢獻。這次的九合一大選，高大EMBA校友計有13位參與各級民代選舉，高大以「校友支持校友」的社會網絡力量，有高達11位校友當選，當選者遍及金門、高雄、台東等地，今後也將承擔起更多的社會責任，協助解決產業面臨經營上的挑戰，建立深厚的產學合作關係。