世界盃進入到8強階段，代表著比賽強度逐漸提高，球迷所熱愛的預測勝負也更難以捉摸，而根據英國媒體《太陽報（The Sun）》報導，泰國一家動物園名為Chao Boy的獅子，預測比賽勝者的準確率高達9成，對於英法的8強賽結果，Chao Boy認為法國將取得勝利前進4強。

這家動物園位於泰國孔敬，9歲的Chao Boy對英格蘭、法國之間的8強賽進行預測，當工作人員將掛有2國國旗（英格蘭為十字旗）的雞腿送到Chao Boy面前，Chao Boy若有所思仰望了好幾回，在國旗下方徘徊好一陣子之後，便起身一口將法國國旗底下的雞腿吃掉，連一旁代表英格蘭的雞腿也被拍落。

根據動物園業者Narongwit Chodchoy表示，Chao Boy命中賽事結果的成功率相當高，無論是世界盃、歐洲國家盃或是其他主要的足球賽事，Chao Boy有高達80%至90%的命中率。

Chao Boy也預測了8強其他場次的賽果，牠認為阿根廷將會戰勝荷蘭、巴西擊敗克羅埃西亞及摩洛哥淘汰掉葡萄牙。另外近期有位自稱時空旅人的抖音玩家，則表示這場8強賽將由英格蘭2比1淘汰法國，不過他先前聲稱來自未來電視畫面的一段影片，遭網友抓包是用當時巴西前鋒李察里森（Richarlison）在本屆小組賽的慶祝畫面。