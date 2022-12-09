【愛傳媒藺奕專欄】世足賽。只要妻子一坐下來，我都有一股想哭的感覺，就像小時候，褲子拉鍊夾到小GG。
「今天誰跟誰踢？」
「西班牙對摩洛哥。」
「為什麼西班牙隊不唱國歌？」
妻再問，虧她在西班牙唸過兩年書。
「因為西班牙國歌沒有歌詞。」
「為什麼沒看到梅西？」
「梅西在阿根廷。」
「跟羅納度同隊喔~」
「。。。。」
所以我說從愛情進入婚姻的過程很像精割包皮，剛割完的時候，少了一層保護，處處起摩擦，敏感帶來的疼痛感，會時不時影響正常生活。
但不用擔心。久而久之，神妙的適應機制會把你帶進粗糙麻木的日常。畢竟一起看過五屆的世足賽，我也終於體會這段期間有多少老公們越來越不愛說話了，只差沒揪團一起去報手語班。
別看中東國家保守封閉又重父權，一道Baba ghanoush(烤茄子泥)家常名菜，直接替女性平權。這菜名從阿拉伯語直譯過來是「放縱的父親」，一個爛泥扶不上牆的父親形象呼之欲出。
直覺告訴我，發明出這樣美味且製作繁瑣的美食家，絕對是一位勤勞的母親，對先生失望透頂、於是鑽營美食研發，讓孩子在品嚐美味之後牢牢記住，自己的爹究竟是個什麼東西。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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