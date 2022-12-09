大陸公告暫停進口台灣未完成註冊食品，其中水產品超過800家，全台只有生產魚類加工鬆品的味一食品註冊成功，可順利銷陸；味一董事長謝清銀得知消息後心情五味雜陳，他表示，去年經衛福部送對岸註冊通過，這次成為「全台唯一」，也不知道該說什麼，保持平常心，做好本分。

大陸去年以食安為由，要求所有食品、加工業者必須重新向海關申請註冊，並於最近公告，台灣未完成註冊更新的業者「暫停進口」，包括漁產品、茶葉、餅乾、飲料、保健食品等逾千家業者受衝擊，水產品更是重災區，只有味一倖免於難。

味一成立於1991年，是高雄一家傳統魚鬆工廠。謝清銀強調，公司數十年來專注本業，為因應國際化和產業升級，2006年在屏東成立屏南廠，2007年4月通過經濟部標檢局外銷水產品HACCP認證；同年11月再通過優良水產品CAS認證。

2010年5月，味一拿到歐盟EU認證，不僅打開歐洲市場，更把產品銷往美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、大陸、泰國、菲律賓、印尼、澳洲等國。謝清銀說，味一創業初衷「做好產品是我們的義務」，這次意外成為全台唯一，老實說他也不清楚為什麼。

同屬味一食品第二代的謝貴蘭，自家推出「有魚學堂」禮盒，多次入選屏東10大伴手禮。她說，賣了將近半世紀魚鬆，早已插旗歐、美、日等地，現在想賣的不僅僅是商品，而是賣在地的屏東、東港。

為行銷家鄉，特地請來設計師把東港元素及在地文化融入包裝，成就國際級商品「有魚學堂」。「有魚」翻過來就是「鮪」字，是東港最具代表性的產業。

謝貴蘭說，在這裡可以吃到鮪魚鬆蛋捲，還可透過辭典概念，看到東港百年迎王文化、大鵬灣跨海大橋，以及最新的濱灣之星等，她把自己對東港的愛注入其中，成就這輩子魚鬆人生的代表作。

味一的外銷主力產品為旗魚跟鮪魚魚鬆，疫情前外銷成績比內銷好，目前各佔營業額約一半。近年為分散市場，味一成功打入學童營養午餐，和華航、長榮航空的團膳市場。