國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／取自鍾沛君臉書）

台北市立委補選民進黨候選人吳怡農昨（8）日舉行首場政策發表會，面對媒體追問2025非核家園會達成嗎，他回嗆：「我還以為在跟她（指國民黨參選人王鴻薇）的發言人對話」，而這已是吳第二度嗆記者。對此，記者、主播出身的國民黨台北市議員鍾沛君痛批，吳不僅缺乏風度與格局，對媒體工作也無知到令人匪夷所思，更狠酸：「難道下次有記者請教你為何一直舔嘴唇，你也要電人家是統神派來的嗎？」獲得約5000人按讚。

鍾沛君昨（8）日在臉書發文驚呼，「農農，早上又嗆記者了！」鍾指出，記者朋友客氣且盡責地，針對國民黨立委候選人王鴻薇提出的核電政策請教吳怡農，不料吳就氣噗噗指控人家是「王鴻薇發言人」，這風度與格局，對媒體工作的無知，令人匪夷所思，「難道下次有記者請教你為何一直舔嘴唇，你也要電人家是統神派來的嗎？」

此外，鍾沛君也特別感謝警方的努力，不到24小時就逮捕電話恐嚇王鴻薇的嫌犯，根據媒體報導，是一名家住高雄市的深綠支持者。鍾感嘆，其實看了這消息，她並沒有可以打臉側翼「自導自演說」的得意心情，反倒覺得難過，雖說每個公民都要關心政治，但成為「狂粉」，甚至觸犯法律所不容的行為，傷害他人，也傷害自己，真的大可不必。

此文獲得近5000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「今天不尊重記者，明天還會尊重市民嗎？」「沒風度，膿破了」、「嗆一次記者大概會少一千票，看農農還能嗆幾次？」「膿膿乾脆學他主子，都不給受訪算了，哈哈哈」、「風度很重要」、「沒有智慧又沉不住氣的永遠是輸家」。