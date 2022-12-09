晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2022年11月自結合併營收2227.06億元，較10月2102.66億元成長5.92％、較去年同期1482.67億元成長達50.21％，改寫歷史新高。累計前11月合併營收2.07兆元，較去年同期1.43兆元成長達44.64％，持續提前改寫年度新高。

台積電先前法說時預期，2022年第四季合併營收將介於199～207億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％，力拚持穩高檔再向上。

面對半導體產業庫存修正逆風，台積電雖將今年資本支出規模調降10～18％至360億美元，但重申未改變對第四季營收及獲利展望，且今年以美元計價營收成長34～36％（mid-thirties）預期不變、明年營運仍可持續成長，長期營收成長達15～20％目標亦未變動。

市場研究機構TrendForce認為，晶圓代工業第四季營收將下滑、正式進入修正期，台積電亦遭波及，7奈米及6奈米訂單修正情況較預期更嚴峻。不過，由於仍有5奈米及4奈米訂單支撐，預估營收季增幅度雖將明顯收斂，但第四季營收可望持平第三季、不致於大幅衰退。

台積電於美國亞利桑那州興建中的晶圓廠，首期4奈米製程預計2024年量產，第二期工程展開、預計2026年量產3奈米製程，合計總投資金額約400億美元（約新台幣1.22兆元）。兩期工程完工後將合計年產能將逾60萬片晶圓，終端產品市場價值估逾400億美元。

而台積電亦與日本索尼半導體解決方案（SSS）及電裝公司（DENSO）設立合資公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM），於熊本興建新晶圓廠，預計2024年前開出28、22、16及12奈米製程產能，月產能5.5萬片，資本支出約86億美元。

而日本東京電視台報導指稱，台積電希望先觀察JASM熊本廠投產後營運表現，再決定是否可能興建第二座新廠。對此，台積電表示不排除可能性，但目前沒有具體計畫。