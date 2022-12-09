在美科技股帶動下，台股今在電子股發威、大陸解封題材助攻下，加權指數開高震盪走高，成功站回月線，頗具股匯雙揚的氣勢，終場台股收漲152.39點、報在14705.43點、成交量為1930.19億元。台股周線終止連5紅、本周指數收跌265點。

在美科技股走揚帶動下，台股今電子族群受到激勵，指標權值股台積電(2330)開高走高，盤中過後股價最高拉到484.5元，終場收漲2.12%；聯電(2303)11月營收創同期新高，今股價亦開高走高、漲幅2.23%。聯發科(2454)今日11月營收公布在即，儘管公司先前已預告第四季恐為庫存修正反映營運最顯著階段，但因大陸解封，消費性電子市場被期待即將回溫，聯發科今開高走高、收漲3.4%。鴻海(2317)今則略顯震盪，股價小漲，漲幅多在1%以內狹幅小漲，終場收漲0.49%，股王大立光(3008)則開高走低，跌幅逾2%。

今盤面多方呈現題材股的多點開花，題材聚焦在大陸解封後的回溫期待行情，IC設計、太陽能、觀光、塑化以及生醫等族群。觀光股因邊境解封後出國旅遊人潮明顯暴增，五福(2745)放量直攻漲停價40元，領漲觀光類股，聯發國際(2745)、揚秦(2755)、漢來美食(2765)漲幅均逾4%，天蔥(2740)也上揚約3.5%。

電子股今霸氣回溫，在台積電、聯發科領軍下，半導體類股成交比重回到逾3成，聯陽(3014)大漲逾7%，世芯-KY(3661)、創意(3443)、矽力*-KY(6415)等均同步大漲。太陽能族群則有茂迪(6244)、達能(3686)鎖漲停，碩禾(3691)大漲8%。

大陸解封市場期待消費市場回溫，也帶動今生醫、塑化等強勢演出，生醫股有雃博(4106)直奔漲停，中化(1701)大漲逾8%，南光(1752)、美時(1795)、寶齡富錦(1760)也均勁揚。塑化股則有二線塑化華夏(1305)漲停鎖死。

分析師表示，大陸鬆綁防疫，不再對跨地區流動人員查健康碼、無症狀感染者與輕型病例可採居家隔離，科技股強勢反彈，今收復站穩月線，有利於後續反彈架構，目前指數守住頸線位置，短線可優先短打聚焦11月營收亮麗且技術面強勢個股。下周一關注美聯儲、歐洲央行及台灣央行將陸續召開利率會議，預估美歐央行升息步調將放緩，但將持續收緊貨幣政策，另外，即將公佈美國物價、零售銷售，中國固定投資、零售銷售等數據，預計受通膨升溫、俄烏戰爭、防疫封控等因素，預期美中消費增長動能將減弱。