2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽今天登場，桃源國中學生發揮創意發明「智慧聯網校園節水偵測器」。（蔡旻妤攝）

2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽今天登場。（蔡旻妤攝）

2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽今天登場，嘉義溪口國中作品。（蔡旻妤攝）

商總疫後首發團 率我食品企業拓銷韓國市場

2022台東縣第8屆青少年創意發明競賽今天登場，總共65件作品進入複賽，發明種類豐富且具有創意，成為歷年最多學校參賽的一屆；特別邀請獲得IEYI世界賽銀牌的嘉義縣溪口國中及花蓮縣海星中學、富北國中交流參展。溪口國中學生陳宥鈞說，作品「天竺鼠手腕復健車」太受歡迎，大嘆「好想去看別人家的作品」。

台東縣桃源國中學生邱鈺展發現，如廁時若有人踩踏太用力，腳踏板時常不會回彈，經過1個晚上就沒有水了，發明「智慧聯網校園節水偵測器」，若水流量異常增加，可在第一時間通知人員處理，結合數據庫，進一步分析是由師生或假日校外人士造成漏水，偵測器材料不貴，又能節約能源。

台東縣三和國小學生李承翰、陳品漢、高安禹因家中養貓，發明「貓砂吸塵器」，結合兩者讓養貓的人輕鬆清理貓砂，乾淨的貓砂也能再次利用，引發大小貓奴的興趣。三和國小指導老師說，引導小朋友發現生活中的困擾，逐步完成作品。

獲2022IEYI世界賽銀牌、由溪口國中學生陳宥鈞、張語珊發明的「天竺鼠手腕復健車」大受好評，學生說，復健時一再重複簡單枯燥的動作，過程中容易不耐煩，結合大小朋友都喜愛的天竺鼠車車，邊復健邊移動小車，增加趣味性，作品大受歡迎，這也讓陳宥鈞大嘆，只能一直留在自身攤位解說，實在太忙了，好想去看看其他人的創意。

溪口國中老師黃孝文坦言，學校規模不大，卻因發明展第4度受邀來到台東，因曾在台東服務，台東也成為他的第2個故鄉，今年帶了孩子及得獎的作品，希望能讓東西部孩子創意交流。

縣府教育處指出，參賽作品共142件，較去年增加18件，經過評審委員評選後，有國小組22件、中學組43件，共計65件作品進入的複賽。另外，特別邀請嘉義及花蓮縣市學校參與盛會，期能透過參展交流的機會，激發學生無限的創意，提升台東縣的發明能量。

今年創意發明展更特別舉辦「2022台東縣第八屆青少年創意發明競賽人氣票選活動」，參與所有師生及工作人員（含校際交流組）都可以參加票選，每人3票，選出心目中最具創新性與實用性的人氣作品。