日本迴轉壽司連鎖「壽司郎」今日宣布攜手寶可夢推出最強集點活動。自12月12日到全台壽司郎消費，可集點兌換寶可夢一系列可愛疊疊杯，不僅有皮卡丘、伊布、路卡利歐、甲賀忍蛙、波加曼，竟然還有珍稀隱藏版，全套共計6款，全台限量55,000個，數量有限換完為止。

除此，寶可夢更將現蹤於壽司郎北中南5家主題店鋪中，消費者有機會沈浸在寶可夢的世界裡吃壽司，壽司郎提醒，喜愛寶可夢的粉絲千萬不要錯過這次壽司郎的集點活動。

壽司郎並表示，壽司郎中壢中正店也即將於12月15日盛大開幕，斥資7億改裝、由麗陽股份有限公司經營管理的中壢第一公有零售市場，即所有中壢人共同回憶的「大時鐘廣場」，以2層樓高的玻璃帷幕重新詮釋大時鐘意象，並熱情邀請日本第一迴轉壽司品牌－壽司郎進駐，提供道地、新鮮味美的壽司及服務。為慶祝台灣壽司郎中壢中正店的盛大開幕，除推出開幕限定商品「鮪魚中腹」2貫60元之外，單筆消費滿300元以上並追蹤台灣壽司郎官方臉書及Instagram，即可獲得壽司郎中壢中正店限定資料夾乙個。