在舉重界紮跟超過40年的前中華民國舉重協會理事長、中華體總會長張朝國，培育出無數舉重好手，至今勇奪10面奧運獎牌，當中更有4面奧運金牌，今日在111年體育運動精英獎榮獲終身成就獎，實至名歸。

本身就是舉重選手的張朝國，自1980年退役後開始從商，在商界闖出一片天之後開始回到舉重界，早期在草創時間非常艱困，但他依舊是花錢花力舉辦比賽，並且送選手出國訓練比賽，雖然在2000年雪梨奧運遭遇禁藥事件而不得不暫時引退一段時間，但他在國際舞台卻是相當風光，曾當選亞洲舉總副會長、國際舉總執委、國際舉總副會長，2013年獲頒國際舉總銀質獎章(終身榮譽第一副會長)。

張朝國培育出來的選手從1984年洛杉磯奧運蔡溫義獲得銅牌開始，2000年雪梨奧運至2020年東京奧運為止，總計獲得4金2銀4銅，許淑淨兩度奪金最風光，郭婞淳更是目前59公斤級世界紀錄保持者，張朝國功不可沒。