基隆地檢署日前針對今年9月一件走私案，聲請羈押5名涉案的大陸籍船員，但基隆地院以基隆地檢無管轄權為由，裁定駁回。基隆地檢署為避免涉嫌走私的5名嫌犯逃過我國刑事制裁，8日下午緊急完成抗告理由書，向高院提出抗告。

今年9月中旬，海巡署北部分署淡水海巡隊獲報，在新竹外海查獲一艘沒有船名的中國大陸漁船。海巡隊員登船後，發現船上冰櫃裡，有著一批分裝好的冷凍牛肚，紙箱上還印有簡體字，懷疑楊姓船長走私冷凍牛肚來台，還沒等到接駁漁船就被海巡隊查獲。這批牛肚經秤重，總數達65公噸，海巡隊遂連船帶人押回，將船上連同楊姓船長在內的5名船員逮捕，安置在海巡署第二岸巡隊瑪鋉留置室。

由於這個案子是淡水海巡隊在新竹外海查獲的，5名嫌犯都被安置在新北市萬里區，因此新竹地檢及基隆地檢都有管轄權，案發當時經高檢署協調後，將全案移轉至基隆地檢署偵辦。

日前，由於5名嫌犯3個月的留置期即將屆滿，基隆地檢依楊男等5人涉犯涉犯懲治走私條例等罪嫌，向基隆地院聲請羈押，卻遭地院以無管轄權為由裁定駁回。檢方擔心，若涉嫌走私的5名陸籍船員無法羈押遭我方遣返，則等若縱放嫌犯逃脫我國的刑事制裁。因此火速完成抗告理由書，向高院提出抗告。

據了解，基隆地院與地檢署主要是在嫌犯的「所在地」以及「住居地」的定義上，有不同見解，基隆地檢署只得向高院提出抗告，避免嫌犯逃離法律制裁。