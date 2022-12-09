受新冠肺炎疫情影響，已停辦3年的台泰勞工會議，近日在泰國曼谷恢復舉辦「第21屆台泰勞工聯合會議」。台泰雙方針對共同關切的重要勞務合作議題，會中充分討論並達成多項共識。泰方將積極配合台方移工留才久用方案政策，加強宣導勞雇雙方合作推動；台泰雙方將加強移工法令宣導，防杜移工酒駕及吸毒等刑事犯罪；台泰雙方衛生部門將持續討論，增加泰國移工認可醫院及健檢合格認定等事宜。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，本屆台泰勞工會議因受疫情影響延後3年舉辦，但雙方各項勞務合作並未受到影響，雙方仍透過聯繫機制持續推動落實。目前在台泰國移工多從事製造業或營造業工作，泰國移工的工作經驗、技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，且多數移工累積工作年資及專業技能後，可以適用我國今年新推動的移工留才久用方案，雇主可以留用資深技術移工，不再受法令年限限制；移工也同時升級為中階技術人才，不僅可以提高薪資，也有利於其職涯發展。

泰國廳長Phairoj則表示，台灣是泰國勞工出國工作人數最多的目的地。台灣長期對於泰國勞工的生活照顧及工作權益促進不遺餘力，包括明年即將調整的基本工資，也嘉惠了泰國勞工，泰方十分感謝。而台方新推出的留才久用方案，對泰國勞工更是一大福音，泰方將全力配合台方共同努力。

台泰勞工聯合會議，共達成5項具體結論包括雙方同意共同推動「移工留才久用方案」，台方持續鼓勵雇主協助移工轉任中階技術工作人力；泰方將由泰國經濟貿易辦事處為窗口，協助雇主聯繫曾聘僱但已返回泰國無法聯絡上的移工，並受理申請中階技術工作再來臺工作；泰方同意於移工出國前辦理講習期間，將加強向泰國移工宣導防制酒駕、吸毒及騎乘微型電動二輪車應注意之資訊。

決議也包括向移工加強宣導人力仲介公司合法收費規定；鼓勵移工向台方1955專線申訴檢舉不法超收費用；台方將專案查察超收費用高風險對象；泰方同意於移工出國前辦理講習及在臺工作期間內，加強宣導預防A型肝炎傳播與飲食衛生教育等衛生健康資訊；泰方將協助移工出國前辦理講習梅毒衞生教育資訊；臺方如有相關衛教影片，可提供泰方納入講習內容。

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