九合一選舉落幕，新北市國民黨平地原住民市議員候選人吳國譽以4票之差落選，他今日在新北市國民黨部開記者會，他表示，接獲不少選民反映，投的票數沒顯示在開票統計內，質疑投票、計票、監票的過程有問題，他具體掌握有超過2個投開票所有爭議，由於行政驗票沒有包含縣市議員，因此將提出司法驗票，給選民交代，也呼籲中央能儘速對選罷法第69條修法。

新北市平地原住民議員選舉8人搶3席，最終結果由現任國民黨議員楊春妹、無黨籍議員宋雨蓁和民進黨籍議員蘇錦雄，分別以3630票、2644票及1181票連任，吳國譽雖有1177票，最終仍以4票之差落選。

吳國譽今與新北市國民黨部主委黃志雄、立委洪孟楷辦理記者會，黃志雄表示，吳國譽票數差距極少，有不少選民回報，投開票所沒有統計出他們投下的票，因此他支持提出司法驗票，呼籲所有投給吳的支持者回報類似狀況，提供給他們更具體的人證、物證，不要讓喪失為原住民做事的好議員。

吳國譽說，他曾是中華奧會的選手，選手出國比賽不是為了自己，而是為了家人、學校和國家，他接受徵招後參選，感謝新北市長侯友宜、國民黨部同志和1777位選民的支持，他在選舉當晚就接獲到族人反映，在投開票所投的票不見了，有些族人全家都去投票，投開票所卻只開出零票，因此經過沈澱後，他決定提出司法驗票，對選民有所交代。

吳國譽表示，依據選罷法第69條規定，僅有區域立委、直轄市長、縣市長或原住民立委選舉第3、第4高票候選人在有效票數千分之3內時，才得以聲請行政驗票，因此他只好提出司法驗票，目前已掌握超過2個投票所有問題，除了選民反映票數沒開出來外，也有聽聞族人拿到區域議員的選票，而不是原住民選票，他將在2周內提出訴訟，讓原住民權利不要被忽視。

洪孟楷說，他支持選罷法第69條應該要修法，將民選範圍全數納入，避免弊端再次發生，任何民選單位都是票票投出，僅有千分之3差距，皆需重新驗票，讓民眾放心，也展現公開透明的程序結果。

洪孟楷表示，屏東縣長候選人蘇清泉向屏東地院聲請行政驗票，因為沒有達到千分之3被駁回，相當遺憾，若規定的差異範圍更明確，也可以平息社會爭議，消弭選民之間的猜忌，選舉不是一定要誰當選不可，而是要公平、公正、公開，他支持吳國譽提出司法訴訟，也支持選罷法修法，讓選民權益能被重視。