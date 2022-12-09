長期推動運動性平的劉柏君，在111年體育運動精英獎獲頒特別獎。劉柏君說，希望透過這次獲獎，讓更多在推動「運動性平」道路上、面對更多及更大壓力的夥伴都能被看見。劉柏君以足球為例，指出足協近期改選時，女性理事候選人全數落選，可說敲響了台灣推動運動性平的警鐘。

正值四年一度世界盃足球賽熱潮，卡達世界盃罕見的女性足球裁判也受到全球矚目。今日獲頒精英獎特別獎的劉柏君，身為台灣第一位獲得全國棒協認證的女性棒球裁判，2019年更罕見地進入聯合國、獲頒國際奧會婦女與運動世界獎，成就斐然，而同一獎項，2021年的獲獎者是東京奧運組委會主席、日本籍的橋本聖子，更能凸顯劉柏君獲獎之意義重大。

「在自己的國家得獎，被國人肯定，感受格外不同。」劉柏君回憶，「2019年到紐約去領獎，真的是最高機密。」當時為了順利進入聯合國領獎，行前她極度低調，就連父母都不知道她為何去美國。「真的進了聯合國領獎，最深的感受是『台灣人不要妄自菲薄』。」或許因為低調，獲得國際奧會世界獎的劉柏君，回國後也沒有受到太多關注，但她仍深覺榮耀加身的同時，責任也更大。

目前擔任社團法人好事運動協會執行長的劉柏君，致力於推動「運動性平」與「運動外交」兩大主軸。除了持續從教育著手，目前也正舉辦全球第一次的「女性在體壇國際攝影大賽」，並籌辦明年五月在台北的「運動性平國際論壇」。

今日獲得精英獎肯定，劉柏君感謝教育部體育署精英獎對於推動運動性平業務的肯定，但她也說，在對於團隊肯定的同時，她也期盼體壇與社會大眾，能夠給予承受更多更大壓力的夥伴，更多關注與支持。劉柏君說，例如足球運動，足協前副理事長呂桂花與前副秘書長焦佳弘，過去四年不斷透過各種行動，讓女足運動員與從業人員培力，卻很可惜，始終無法獲得體育推手獎肯定，而足協會員修正章程，否決女性理事保障條款，改選時女性候選人全數未能當選理事，都值得大家關注並且深思。也將持續透過立委林靜儀發起的立法院女子運動外交促進會，一起監督行政單位，妥善運用資源協助台灣女子運動。

劉柏君強調，在台灣這片土地上因為有許多前輩努力，她才有機會能在這些基礎上持續接力推動運動性平。今年六月，劉柏君曾因美國GSMP計畫，和美國第一夫人吉兒拜登見面，十月也由中華奧會派到紐西蘭奧克蘭，參與IWG年會。劉柏君說，在持續推動運動性平的過程中，更深刻感受到，投過女性運動及平權價值，可以讓世界看見台灣、也肯定台灣。除了感謝一路上支持幫助她的貴人，劉柏君也說，運動沒有拒絕任何性別、年齡、種族、宗教、黨派、地域或國籍，期望台灣這片土地，不再滋生惡毒，而是以溫暖包容多元的支持，讓每一顆種子，都能長成自己喜歡的樣子。