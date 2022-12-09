台積電6日宣布在美國亞利桑那州追加投資，從原本120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），2026年起會生產先進的3奈米晶片，值得關注的是，之後隨即傳出美國計畫對台出售100枚最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備，交易價值高達新台幣269.08億元，國防部則證實有在接洽，引發外界諸多聯想。名嘴唐湘龍在《唐湘龍時間》節目表示，美國的意圖很明確，台積電搬過去的是最好的東西，意思就是，台灣有什麼好東西，美國也要來一份。

唐湘龍指出，台積電赴美國投資加碼、美國將賣給台灣百套愛三增程型飛彈，這2則新聞在前後出現，意思就是台積電搬過去美國，把愛國者飛彈搬回來台灣。

唐湘龍說，台積電原本搬過去的是5奈米製程，後來又告訴你3奈米製程也去，之後還會不會有2奈米、1奈米製程，無法確定，畢竟台灣自己都還沒有商業化。

唐湘龍強調，3奈米、5奈米就是現在台積電最先進的製程，目前只有一個台南廠有在製作，台積電把這一套搬到美國亞利桑那州，搬過去的是最好的東西，意思就是台灣有什麼好東西，美國也要有。

唐湘龍分析，台積電南科18廠、台積電美國廠Fab 21將是全球最先進晶圓廠區，台積電赴美，主要是就地滿足美國公司的產能，然後盡可能接近市場，但如果是最先進的製程赴美，而且是被迫，那就非常有問題，他並直言「這還不叫賣台嗎？」

科克蘭資本董事長、知名外資分析師楊應超接受遠見雜誌採訪時透露，台積電在美國亞利桑那州追加投資到400億美元，而且將在美導入5、4、3奈米製程，預計2026年投產，這兩項加碼讓他「嚇了一跳」。他列出3大擔憂，包括守不住製程領先、良率被學走、以及變成幫競爭對手英特爾訓練人才。

不過日經中文網則撰文分析，台積電首次啟動3奈米晶片技術在美國生產，但尖端半導體集中於台灣的局面並未改變，美台在半導體製程方面仍存在非常巨大的差距。報導提到，台積電美國廠2026年才量產3奈米晶片，而在此期間，台灣已經從今年開始逐步在七個地點啟動3奈米晶片的量產，更先進的2奈米也將從2025年開始在4個地點啟動量產。