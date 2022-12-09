在韓國政府強硬地陸續祭出兩次強迫復工令之後，為期兩周左右的大卡車職業駕駛罷工事件，在9日經全體罷工者投票表決之後宣布結束，並決定要返回工作崗位。

據悉，在工會總計2.6萬名會員中，只有近3600位參加投票。匯集全韓各地16個地點的投票結果，約62%贊成罷工結束，38%則持反對意見。前一天工會代表才決議是否繼續罷工，沒想到後一天就火速做出決定。

這次罷工主要訴求是要尹錫悅政府，將現在對大車司機保障薪資的政策得一直延續下去。最後雖沒如願，但這些罷工的司機也不是空手而歸，而是設下落日條款。也就是今年底此政策到期後，再延長實施三年而已。

根據估算，此次全韓串連罷工事件，造成韓國各行各業供應鏈嚴重斷鏈，光是鋼鐵業以及石化業的金損就有1.3兆韓元，約9.87億美元。總統尹錫悅強悍作風，不跟罷工群眾妥協，是讓罷工落幕的主要原因之一。

其實，在工會正式宣布結束前，罷工大車司機已經出現內鬨。位於南部重要的港口釜山，就先片面決定要復工，約500位罷工者在沒有發生重大衝突下逕自離去。