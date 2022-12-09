微生物複合肥料業者全宇-KY(4148)11月合併營收新台幣2億9631萬元，年增率33.95%，前11月營收合計新台幣34億2165萬元，年成長72.89%。第4季為馬來西亞用肥淡季，全宇表示，整體而言油棕市場及肥料需求保持穩定，目前正是下一年度大型種植園標案期間，由標案架構看來，主力產品生化複合肥料的需求維持不墜。

全宇董事長彭士豪表示，除了肥料銷售噸數成長外，也進一步取得歐洲原料大廠馬來西亞的獨家代理權，未來在原物料來源及取得成本的穩定上都更具優勢；微生物在作物應用上也從油棕樹擴充到橡膠樹、應用領域更從農業延伸到循環經濟以及保健食品。儘管目前保健食品佔公司營收比重不高，但自2020開始販售以來，每年銷售都以超過100%的速度成長，接下來也將透過更多元的產品及不同的銷售渠道更進一步推廣至穆斯林市場。

身為世界第二大棕櫚油生產國，馬來西亞每年產生相當可觀的農業廢棄物。以綠色農業、循環經濟為出發點，全宇近年來逐漸掌握有機資材，更將油棕廢棄物再利用的範圍由肥料拓展到植物疫苗、甚至更高端技術的產品中。全宇指出，在各方面多元化深耕、發展之下，未來營運仍有成長動能。