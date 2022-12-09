工研院首度推出先培訓後就業的「未來菁鷹計畫」，聚焦目前時下熱門人工智慧領域，由工研院資通、機械、電光等領域專家授課，課程為期1個月，目標培訓30名跨領域研發菁英，更鏈結工研院職缺。不過此項計畫只針對工作經驗3年以下、資訊相關科系或理工相關科系的碩博士報名，工研院邀請有志投入創新科技研發以及對人工智慧領域有興趣者報名參加。

工研院人力資源處處長吳素靜表示，員工是工研院最重要的資本與核心競爭力，院內以創新的思維、開放式溝通、敏捷式管理3大文化DNA，打造吸引年輕科技人才的環境，讓員工能在此構築人生理想及技術成就，工作與生活兼顧平衡與樂趣。

此次未來菁鷹計畫專為工作經驗3年以下的碩博士生設計，讓這些初入職場或準備進入職場的社會新鮮人，先一步了解目前業界的前瞻科技趨勢，也希望能藉此為工研院招募更多優秀人才，協助產業培育更多人工智慧領域菁英，對台灣產業轉型升級貢獻一份心力。

負責規劃本計畫課程的工研院副總暨產業學院執行長周怡君指出，未來菁鷹計畫為期1個月，由工研院專業師資帶領，透過線上與線下重點課程與專題實務討論，搭配創新科技展示參觀、研發實作演練，以及就業媒合引導，讓求職者學用合一，可以更快融入職場環境，提供優秀學子早期投入新興科技研發行列，培養產業創新研發即戰力。

周怡君表示，未來菁鷹計畫課程內容涵蓋巨量資料分析應用、機器學習、深度學習及擴增及虛擬實境應用，由工研院研發團隊親自授課，進行主題性專題討論，帶領有志青年深入了解各式研發實務案例。

活動將於明年3月3日正式開課，報名申請截止日至明年1月6日，歡迎工作經驗3年以下、資訊相關科系／理工相關科系的碩博士、有志成為人工智慧領域工程師者踴躍參加。詳細資訊請洽工研院產業學院黃小姐02-23701111分機304或王小姐分機604、報名網站：https://www.collegeplus.tw/p/2023-future-eagle。