晶圓代工廠世界(5347)公布2022年11月自結合併營收32.01億元，月減9.96％、年減達26.7％，降至2021年4月以來近19月低點，仍創同期次高。不過，累計前11月合併營收488.77億元，仍年增達24.22％，持續提前改寫年度新高。

世界先進先前法說時表示，由於消費電子終端市場需求疲弱，導致稼動率下滑，在新台幣兌美元匯率31.7元假設下，預估第四季營收將降至95～99億元，季減25.7％～28.7％、仍年增8.6％～12％，毛利率降至39％～41％間，營益率降至25.5％～27.5％間。

世界先進營運長尉濟時表示，第四季產能約27萬片、持平第三季，今年產能約達314.8萬片8吋晶圓、年增約9％。目前訂單能見度僅3個月，今年資本支出規模將下修約10％、自230億元降至210億元，明年資本支出將較今年大減，晶圓五廠擴產進度亦將遞延。

市場研究機構TrendForce指出，第四季所有晶圓代工業者均面臨消費性電子產品去化速度較預期慢，短期內需求不見回溫，客戶對消費性產品砍單力道加大，影響晶圓出貨量與稼動率下滑，預期世界先進稼動率將進一步降至約70％。