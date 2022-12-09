每年秋冬之際正是二期稻作採收時節，部分農民會焚燒稻草、樹枝葉等農業廢棄物，加劇空品惡化。台中市政府環保局除利用科技執法加強稽巡查外，更推廣益菌肥補助，今年再推出免費就地破碎服務等措施，鼓勵將農廢再利用。環保局指出，若有露天燃燒行為將依法開罰，呼籲民眾「毋通燒」避免因小失大。

環保局表示，為促使農業廢棄物再利用，每年透過多面向管道宣導，結合各級農政單位及異業結盟如台積電、中龍鋼鐵，推廣及補助農民使用「益菌肥」，將農業廢棄物就地粉碎、翻耕、添加益菌肥後再利用，取代傳統露天燃燒行為，盼在農作收益同時達到減少空汙目的，統計今年至10月補助面積達3561.6公頃。

環保局表示，為持續輔導果農改變露天燃燒的習慣，今年度推出農廢資材免費到府破碎便民服務計畫，將破碎後農廢資材，以就地掩埋方式，增加土壤有機質、防雜草，也間接減少農藥和肥料的使用量外，讓資源永續循環再利用。

為防止稻作收割期間發生露燃行為，環保局每年持續更新露燃好發地圖資料庫，並篩選重點區域及時段，以無人機加強空拍巡查作業。環保局長陳宏益表示，一期稻作空拍巡查面積高達784公頃，二期稻作也持續加強巡查中，針對歷年露天燃燒好發點也架設智慧監控攝影機，全天候24小時由電腦自動判煙監控，如有發現煙霧後即報即查。

陳宏益指出，目前適逢空品好發不良季節，呼籲民眾應妥善處理所產生的廢棄物，或採取其他再利用補助措施，以改善土質且減少空氣汙染，若有發現露天燃燒行為，將依「空氣污染防制法」第32條規定，處1200元以上至10萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿因小失大。