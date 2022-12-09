雙子座流星雨是指宇宙中掉落的行星碎片座落在雙子座方位。（南瀛天文館提供／程炳璋台南傳真）

台灣近日入夜後即可以肉眼看見月亮旁的明亮火星，是2年1度「火星衝」日， 14日接著迎來今年3大流星雨的最終場「雙子座流星雨」，南瀛天文館將辦實體觀測與解說活動，預估至少吸引上千民眾到場「許星願」，館方將開放線上直播。

台灣民眾最近晚間抬頭看星空，就可以發現月亮旁有顆明亮的紅色星星，就是火星，俗稱的「火星衝」周期26個月發生1次，每次持續1個多月。8日是火星10年來最接近地球的1天，僅有約8250萬公里。南瀛天文館8日網路直播吸引6萬人次上線觀看。

台灣今年1月有象限儀座流星雨、8月有英仙座流星雨，14日雙子座流星雨是最終場，因發生時間在冬天，氣候條件穩定，更有利觀測，整夜皆能以肉眼看見。

南瀛天文館表示，一般流星雨都是留在宇宙中的彗星碎片，碎片處在地球望去的星座方向而命名。地球運轉軌道進入宇宙這群碎片堆中時，碎片掉到地球大氣層中，形成流星雨，若燃燒不完全，即變成隕石掉落到地球上。

不過14日雙子座流星雨並非彗星碎片，而是繞行太陽的小行星受熱噴出的碎片。

南瀛天文館將在廣場辦理免費天文野台講座、望遠鏡實務觀測與星空導覽解說，同時提供線上直播（網址：https://youtu.be/EcMFFTnTbhA）。館方的星象劇場10日至11日先推出雙子座流星雨主題導覽節目，星空小棧也配合推出「星星之友」活動。館方預估將吸引上千民眾到場觀測兼「許願」，另有數萬人觀看線上直播。