新竹市美術館攝影特展《敘事竹塹攝影史詩》，即日起自至明年2月28日展出70件攝影作品，匯集22位台灣攝影家與非裔法籍攝影家朱利安‧愛德華茲拍攝的珍貴影像，年代橫跨清領、日治至光復後時期，紀錄過去曾經發生在竹塹城裡的大時代與小人物的故事。

此次展覽共展出70件珍貴作品，匯集23位國內、外攝影師心血，其中，歷史最久的作品為19世紀法籍攝影家朱利安‧愛德華茲，在淡水廳拍攝的台灣第1口石油油井。其他作品如牧童騎在牛背上、城隍廟閹雞大賽、踩水車灌溉農田等，也帶領觀眾跨越時空，了解竹塹發展歷史。

展覽分為「信仰與生活」、「生存與環境」2大展區，其中「信仰與生活」呈現宗教信仰活動與日常家居生活的歷史脈絡與變遷。「生存與環境」則描述有關勞動生存與地理環境的故事，紀錄在時光巨輪的推動下，先民為生活打拚、開墾勞動的身影。

攝影家黃淮泗作品「歡樂的歌聲」拍攝於1957年，照片中現今已65歲的黃奶奶，帶著照片中其他4個人，原班人馬來到展覽現場，過往回憶一一湧現。「這是我們在學彈琴時的畫面，」黃奶奶說， 當時國小一年級，由妹妹彈琴，其他人在旁邊合唱，作品勾起她的童年記憶。

策展人姜麗華說明，西方攝影術約在1850年代流傳至台灣，起初由西洋人拍攝紀錄臺灣，1895年後日本人為治理與促進觀光等，大量拍攝寫真帖，直到1920年代後才開放台灣人開設寫真館，至此才誕生業餘攝影家，透過珍貴影像傳達人親土親的情感連結。

市府文化局指出，本次展出重要攝影家及作品，包含被攝影界尊稱為「快門三劍客」的鄧南光、李鳴鵰、「世界傑出攝影家」李松茂、獲選美國新聞處《今日世界》月刊封面的在地攝影家施安全、以攝影紀錄關懷土地的苗栗硬頸攝影群等，盼藉展覽讓民眾更加認識竹塹地區攝影歷史脈絡。