新好男孩成員尼克卡特（Nick Carter），日前才發生弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）離世憾事，近日又驚傳捲入桃色醜聞，他被一名女子在記者會控訴，21年前在巡演巴士上被尼克性侵，還因此染上性病，將對他提起訴訟。

據外媒報導，39歲的雪儂露絲（Shannon Shay Ruth）患有自閉症與腦性麻痺，她指出在2001年時參加新好男孩演唱會。當時，尼克邀請她到巡演巴士，並給她一杯紅色飲料稱是「VIP果汁」，接著便對她進行性侵，還因此感染性病，時隔21年後，雪儂在律師陪同下鼓起勇氣召開記者會，向尼克提告，並要求賠償3000萬元美金。

雪儂表示會出面是希望能阻止尼克騷擾更多未成年女性，並要他對此前犯下錯誤負責，指出「就算尼克卡特是名人，也不代表他能免除個人犯行，我是性侵事件的倖存者，而且永遠都會是。」此外，律師表示還有3位不願出面的女子，也一同控告他性侵。

尼克卡特也委託律師發出聲明，表示女方指控皆是不實內容，認為她會出面是背後有人操控其行為，打算向他勒索錢財，接著指出尼克目前心力都放在處理弟弟喪事上。