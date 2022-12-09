謝盈萱（右）日前上《台灣名人堂》接受主播林益如專訪。（台視提供）

影后謝盈萱在第59屆金馬獎頒獎典禮中獨挑大樑扛下主持重任，她日前上台視《台灣名人堂》接受主播林益如專訪，透露在開場表演完，一回到後台立刻激動落淚，並形容：「掉眼淚其實算是一種宣洩、紓壓。」直到現在偶爾都還會回到站上金馬舞台主持時的亢奮。

身為近幾年在各獎項間的常勝軍，謝盈萱表示第1次得獎時很緊張，之後開始慢慢長大、同時也感謝這些肯定帶來的成長，在光環的背後伴隨而來的壓力，讓總是對工作要求嚴苛的謝盈萱在金鐘獎和金馬獎中學會適度放鬆自己。

她透過《俗女養成記》中「陳嘉玲」一角讓觀眾產生很多共感，對於這個角色，謝盈萱表示是一個拯救，因為她的笨拙和某些決定也讓自己放鬆，在「陳嘉玲」身上看到夢想與勇氣、可以卸下武裝，搞砸也沒關係，而在金鐘獎上口誤的插曲，謝盈萱也笑說那一刻自己真的是被「陳嘉玲」保住了。

不僅是《俗女養成記》中的陳嘉玲還是《四樓的天堂》中飾演心理諮商師的張琪，看似能在不同角色間自在穿梭的謝盈萱透露，每部作品殺青後都需要過度期來向角色告別，笑說也曾經碰過已經開拍，卻還是無法進入角色的窘境，也會透過在日常生活中隨時觀察周遭的人，幫助自己在面對各種不同角色塑形時能夠建立完整的「資料庫」。《台灣名人堂》每周六晚間10點在台視新聞台播出。