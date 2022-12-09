警方於陳男家中查獲AW.338型空氣狙擊槍、鉛彈等物，陳男辯稱是用來打小鳥。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方溯源改造槍械案時，發現南投48歲陳姓水電工涉有私藏槍械，經多日循線追查下，鎖定陳男住處，於前天下午上門搜查，果然在其家中查獲AW.338型空氣狙擊槍、鉛彈等物。據了解，陳男辯稱，槍僅用來射飛進工地搗亂的小鳥，警方後續將依鑑定結果是否違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

三民二分局警方今年6月間，於台南查獲涉嫌改造槍械案的水電工38歲李姓男子，當時現場查獲改造槍外以及改槍工具，警方懷疑李男另有其他改造槍械外流，於是組成專案小組追查槍枝流向。

據專案小組調查，發現曾與李男同一工地的陳男疑藏有槍械，經過多日追查蒐證，鎖定陳男位於南投縣水里鄉住所，於7日下午5時10分許，持南投地檢署搜索票，進入陳男家中搜索。

當時陳男剛從工地下班回家，正準備休息時，見到數名員警已在家門外，感到相當錯愕，而陳男自知擁槍曝光後，乖乖將AW.338型空氣狙擊槍、5盒鉛彈交給員警。

據了解，陳男向員警辯稱，與李男已相識多年，月前與李男到高雄工地上班，李男將此空氣狙擊槍贈送給他，陳男說，因工地常有小鳥來搗亂，都會用狙擊槍來打小鳥。

警方指出，經檢視槍枝結構完整，威力強大，後續送至刑事警察局鑑驗，若具備殺傷力，將依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送南投地檢署偵辦。