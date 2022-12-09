新北市淡水區公所清潔隊前代理隊長胡銀樹，因收取廠商回扣141萬5000元，被判刑17年卻在入監服刑前落跑至今已達4年，上午淡水分局員警巡邏經過聖約翰大學前，見多輛車違停上准備開單，只見一名男子從對面馬路快步走來移車，警方立刻現場進行盤查，赫然發現眼前就是逃亡4年的胡銀樹，立刻當場將他逮捕解送歸案。

根據法院判決，胡銀樹自2008年4月16日起，擔任台北縣淡水鎮公所（現改制為新北市淡水區公所）清潔隊代理隊長，他利用垃圾車、傾卸式抓斗車、多功能高壓沖吸清溝車等7項採購案機會，向廠商收回扣141萬5000元，還讓廠商「一車兩賣」，致當時的鎮公所多付232多萬元。

檢方偵辦時，認為他毫無悔意，依貪汙罪嫌起訴，求刑30年。高院判胡徒刑17年，褫奪公權6年，今年7月最高法院駁回胡上訴，胡被判17年徒刑，須入監服刑，但檢方通知他發監執行時，胡已人間蒸發，依法通緝。檢方日前並向法院聲請沒收他當年繳納的30萬元保證金，法院裁准沒收。