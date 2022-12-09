搶春節送禮商機，凱撒飯店連鎖推出時尚精緻的「新春豐彩禮盒」，以2023 Pantone年度代表色活力洋紅為主體色設計出限量西式禮盒，搭配同款色系緞帶充滿時尚感。除質感包裝，盒裝凱撒嚴選六款春節應景的茶點零食，標榜經典又彭湃，每一樣都代表誠意滿滿，彩禮盒定價1,880元，2023年1月5日前完成訂購享早鳥85折優惠，只要1,598元。

凱撒飯店連鎖兔年首次推出新春伴手禮盒，六款經甜鹹小點包括：蘭姆葡萄達克瓦茲、厚切蜜汁豬肉乾、紅烏龍牛軋糖、紅棗枸杞核桃榚、貴妃金橘及經典年輪脆餅；分別代表：豐收富裕、甜蜜富貴、好事花生、棗到幸福、大吉大利、年年有春。

凱撒飯店新春豐彩禮盒這六款茶點中，最具人氣的首推蘭姆葡萄達克瓦茲，外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油，具甜香迷人的輕柔食感，。厚切蜜汁豬肉乾則是肉食族的最愛，飯店特選台灣本土豬，以繁複的慢火來培炒入味，加入獨家蜜汁滷製而成，口感Q彈有嚼勁。紅烏龍牛軋糖選台東紅烏龍茶葉為基底，以完美比例加入牛軋糖的配方裡，清新茶香與濃郁奶香的口感，美味多層次。紅棗枸杞核桃榚保留南棗底蘊香氣，添加頂級紅棗及枸杞。貴妃金橘象徵大吉大利，嚴選來自金橘故鄉-宜蘭的新鮮果子，佐以純糖蜜漬，皮嫩多汁且果香濃郁。經典年輪脆餅則是將美味年輪蛋糕變餅乾，特殊微笑造型讓人會心一笑。

凱撒飯店限量的新春豐彩禮盒，即日起於「凱撒美食EAT-N-GO」購物網站開賣，2023年1月5日前完成訂購，可享早鳥85折優惠，企業及大宗採購可連絡凱撒飯店連鎖全台9個據點，另有團購優惠。